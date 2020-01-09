ترامب: قد أنتظر لما بعد نوفمبر للانتهاء من اتفاق المرحلة 2 مع الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إن إدارته ستبدأ التفاوض على اتفاق تجارة المرحلة 2 بين الولايات المتحدة و الصين قريبًا، لكنه قد ينتظر للانتهاء من أي اتفاق لما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر.

وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض “سنبدأ التفاوض فورا على المرحلة اثنين. ستستغرق بعض الوقت.. أعتقد أنني قد أرغب في الانتظار للانتهاء منها لما بعد الانتخابات لأنه بهذه الطريقة أعتقد أن بإمكاننا أن نبرم اتفاقا أفضل بقليل، وربما أفضل بكثير”.

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