المشير حفتر يرفض وقف إطلاق النار الذي دعت إليه أنقرة وموسكو

رفض المشير خليفة حفتر ، الرجل القوي في شرق ليبيا، مساء الخميس الدعوة التي وجهتها أنقرة و موسكو الأربعاء لوقف إطلاق النار معلنا استمرار العمليات العسكرية ضد القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة.

وبحسب بيان صادر عن المتحدث باسمه أحمد المسماري، أعلن المشير حفتر “استمرار جهود القوات المسلحة في حربها على المجموعات الإرهابية المصنفة بقرارات من مجلس الأمن الدولي التي ثبت عبر التجربة أنه لا سبيل لإقامة الدولة المدنية إلا بالقضاء التام عليها، حيث إن هذه المجموعات قد استولت على العاصمة طرابلس وتتلقى الدعم من بعض الدول والحكومات”.

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