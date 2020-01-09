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المشير حفتر يرفض وقف إطلاق النار الذي دعت إليه أنقرة وموسكو

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

رفض المشير خليفة حفتر ، الرجل القوي في شرق ليبيا، مساء الخميس الدعوة التي وجهتها أنقرة و موسكو الأربعاء لوقف إطلاق النار معلنا استمرار العمليات العسكرية ضد القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة.
وبحسب بيان صادر عن المتحدث باسمه أحمد المسماري، أعلن المشير حفتر “استمرار جهود القوات المسلحة في حربها على المجموعات الإرهابية المصنفة بقرارات من مجلس الأمن الدولي التي ثبت عبر التجربة أنه لا سبيل لإقامة الدولة المدنية إلا بالقضاء التام عليها، حيث إن هذه المجموعات قد استولت على العاصمة طرابلس وتتلقى الدعم من بعض الدول والحكومات”.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • هل كان هذا غير متوقع؟
    على العالم أجمع أن يعي أن الجيش الليبي يحارب الإرهاب والدواعش بما فيهم دواعش المال العام وجماعة الإخوان المسلمين الضالة المنحرفة والمليشيات الآكلة للسحت
    الحق الذي عليه الليبيون (لا لوقف العمليات العسكرية)
    يعمل التشكيلات المسلحة بقرارات البرلمان الليبي ويسلمون أسلحتهم
    ويعمل السراج ببنود اتفاق الصخيرات ويذهب للبرلمان حتى ينظروا في أمره وفي بند نيل الثقة
    ويخرج الأتراك والمرتزقة من ليبيا
    ويقدم المطلوبين للعدالة بما فيهم بادي والبيدجا والفار والعمو وغيرهم
    والا فالزحف مستمر
    هذا هو الحق الذي عليه الليبيون جميعا باستثناء المخنثين والمجنسين

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