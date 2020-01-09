ترامب يقترح ضم دول من الشرق الأوسط إلى حلف الأطلسي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه يؤيد توسيع حلف شمال الأطلسي ليشمل دولا بالشرق الأوسط وذلك مع سعي بلاده للحد من انتشارها العسكري عالميا.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض “أعتقد أنه ينبغي توسيع حلف شمال الأطلسي وينبغي أن نضم الشرق الأوسط، بكل تأكيد”.

واقترح ترامب زيادة مشاركة الحلف في الشرق الأوسط أمس الأربعاء عندما تطرق للضربات التي شنتها إيران على جنود أمريكيين بالعراق ردا على قتل واشنطن القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وقال ترامب إن التنظيم أثار مشكلة دولية ينبغي لدول أخرى التصدي لها مضيفا “يمكننا أن نعود للديار… ونستخدم حلف شمال الأطلسي”.

وأضاف الرئيس الأمريكي “لقد أطبقنا على داعش وأسدينا لأوروبا معروفا كبيرا”. ويواجه ترامب انتقادات لحلف الأطلسي ويطالب أوروبا بدفع المزيد مقابل الدفاع الجماعي وتقديم تنازلات لأمريكا تتعلق بالتجارة. وقال ترامب مازحا إن من الممكن تسمية الحلف باسم “حلف الأطلسي-الشرق الأوسط” أو “حلف الأطلسي زائد الشرق الأوسط” مضيفا أنه طرح الاسم المحتمل على الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج في اتصال أمس الأربعاء. وقال البيت الأبيض إن ترامب “أكد أهمية زيادة دور الحلف في منع الصراع والحفاظ على السلام في الشرق الأوسط”. وذكرت السفيرة الأمريكية في الحلف كاي بيلي هتشيسون اليوم الخميس أن الحرب على داعش مهمة لكل من الولايات المتحدة والحلفاء في حلف الأطلسي. وأضافت في تصريح لمحطة (سي.إن.بي.سي) “أعتقد أن ما يتطلع إليه الرئيس هو تعزيز تعاون حلفائنا مع العراق… هذا أمر يتعين لمجلس الحلف أن يبحثه ويتخذ قرارا بأن نبذل المزيد”.



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