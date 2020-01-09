ترامب يحصل على 3,6 مليارات دولار لبناء جدار حدودي مع المكسيك

رحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بقرار قضائي أجاز له استخدام 3,6 مليارات دولارات من أموال الجيش ل المكسيك .aspx’> بناء جدار على الحدود مع المكسيك .

وبعد صدور القرار عن محكمة استئناف الدائرة الخامسة أطلق ترامب تغريدة جاء فيها أن “الجدار بأكمله قيد البناء أو على وشك ان يكون كذلك”.

وكانت محكمة بداية قد منعت بصورة مؤقتة استخدام أموال من موازنة وزارة الدفاع لبناء الجدار الذي تعهّد ترامب بتشييده خلال حملته الانتخابية الرئاسية السابقة.

وواجه بناء الجدار على طول الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة مع المكسيك ، والهادف بحسب ترامب إلى الحد من الهجرة غير القانونية، عراقيل قضائية عدة.

والعام الفائت أعلن ترامب حال طوارئ وطنية لتمويل الجدار من موازنة البنتاغون بعدما رفض مجلس النواب منحه كامل المبلغ الذي يطالب به لبنائه. ووصف البيت الأبيض في بيان الحكم القضائي بأنه “انتصار لسيادة القانون”. وتابع البيت الأبيض أن محكمة استئناف “الدائرة الخامسة رفعت حظرا جائرا فرضته محكمة بداية على مستوى الوطن، وبذلك سمحت لأعمال بناء الجدار الحدودي الضروري بالمضي قدما باستخدام أموال الإنشاءات العسكرية”. وأضاف البيان “نحن ملتزمون بالحفاظ على أمن حدودنا وسننجز الجدار”.

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