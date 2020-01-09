سيميوني: القلب سر الانتصار على برشلونة

أتليتكو مدريد في الدقائق العشرة الأخيرة قلب تأخره من 2-1 إلى فوز بنتيجة 3-2.

سيميوني قال عقب نهاية اللقاء: “برشلونة فريق كبير مثل مانشستر سيتي وليفربول ونسعى لتقليل الفجوة، الشوط الأول كان صعبا وفي الشوط الثاني خلال 15 دقيقة لعب جميع اللاعبين من قلبهم وهو ما ساهم في فوز الفريق بالمباراة”.

وواصل في لقائه مع قناة الرياضية السعودية “ركزنا على المساحات واستغلال الأخطاء في خط دفاع برشلونة وتبادل الأدوار بين أنخيل كوريا وماركوس يورنتي”.

وتابع عن مواجهة ريال مدريد في المباراة النهائية “نحن في النهائي نريد تحقيق الانتصار”.

وأتم عن خطط الفريق في الميركاتو الشتوي “أتحدث عن اللاعبين المتواجدين في الفريق وليس لي الحق في الحديث عن لاعبي الفرق الأخرى”.

ولأول مرة سنرى السوبر الإسباني دون حامل لقب الدوري وكأس الملك.

وسنشاهد نهائي السوبر الإسباني بين قطبي مدريد لأول مرة منذ 2014 عندما حقق الروخيبلانكوس الفوز بنتيجة 2-1 في مجموع اللقاءين.

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