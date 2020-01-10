صواريخ إيران تجبر الجيش الأمريكي على إجراء تعديلات في أوضاعه الدفاعية بالشرق الأوسط

يدرس الجيش الأمريكي، إجراء بعض التعديلات في أوضاعه الدفاعية بالشرق الأوسط، بعدما قلبت إيران الافتراضات وشنت هجوما صاروخيا في العراق، الذي تحظى فيه بنفوذ كبير.

وقال مسئول كبير، طلب دعم نشر اسمه، لوكالة “رويترز” إنه كان من المتوقع لإيران أن تهاجم مواقع أمريكية في بلد آخر غير العراق، حيث تعول طهران على بعض الحلفاء أصحاب النفوذ.

ونشر الجيش الأمريكي دفاعات جوية من طراز باتريوت في مواقع أخرى بالشرق الأوسط، لإسقاط أي صواريخ إيرانية، لكنه لا يملك تلك الإمكانات في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق، التي استهدفها 11 صاروخا على الأقل من الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران، الأربعاء.



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