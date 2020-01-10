مايك بنس: أوباما وضع مليارات الدولارات في أيدي الإرهابيين الإيرانيين

اتهم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بدعم النظام الإيراني وتسليمه مليارات الدولارات في الصفقة النووية، ورحب بنس بإلغاء الرئيس دونالد ترمب الصفقة النووية وقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني. وقال عبر حسابه على تويتر: “وضعت إدارة أوباما الأموال في أيدي الإرهابيين الإيرانيين في الصفقة النووية الإيرانية”.

وقال نائب الرئيس الأمريكي قد كشف في حوار له مع قناة CBS News الأمريكية أنهم استلموا تحذيرات من هجمات إيرانية وشيكة حول العالم خلال الأيام التي تلت مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني الذي قتل بضربة أمريكية قرب مطار بغداد.

وأردف قائلا: “حركنا القوات ورفعنا درجة الحماية.. ولدينا نظام إنذار مبكر ساهم في الحفاظ على قواتنا وحلفائنا من التعرض لأي ضرر”.

وأضاف أنه يعتقد بأن أمريكا أكثر أمانًا اليوم بعد مقتل سليماني، مضيفا أن هذا الرجل (سليماني) كان يدير تمويل المنظمات الإرهابية في المنطقة وأيضا العنف، “ولدينا رئيس القوات المسلحة الذي يستطيع اتخاذ قرارات باستخدام القوة العسكرية لحماية أرواح الأمريكيين”.

وأكد بنس أَن “التحدي الذي نواجهه هو أن قاسم سليماني كان زعيم التنظيمات والميليشيات الإرهابية لكننا أرسلنا رسالة واضحة من خلال استهداف قواعد حزب الله في العراق وسوريا ولن نتسامح مع أي عمليات عنف مرة أخرى”.

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