تكليف إدارة البحث الجنائي بالتمركز في سرت

ايوان ليبيا – وكالات :

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية “المؤقتة سابقا” إبراهيم بوشناف قرارا يقضي بتكليف الإدارة العامة للبحث الجنائي بالتمركز في مدينة سرت بكامل آلياتها وأفرادها للحفاظ على الأمن وتأمين ظهر القوات المسلحة.

وبحسب القرار رقم 29 لسنة 2020 فإن الإدارة تعنى بـ”استكمال السيطرة الأمنية على المدينة وحماية المقرات الحكومية والبحث والتحري وضبط كل من يحاول زعزعة الأمن”.

وبحسب القرار فإن الإدارة تعمل بالتنسيق مع مديرية أمن سرت وباقي الأجهزة الأمنية بالمدينة كما يقضي القرار بقيام إدارة الشؤون المالية باتخاذ الإجراءات المالية اللازمة بالخصوص.

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