إيران تؤكد:الطائرة الأوكرانية المنكوبة لم تصب بصاروخ

أكد رئيس منظمة الطيران المدني ال إيران ي “علي عابد زادة”، أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة لم تصب بصاروخ والطيار كان ينوي العودة للمطار.

وقال عابد زادة في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة:أن الصندوق الأسود تضرر وقد نطلب المساعدة من روسيا وفرنسا وكندا، بحسب وكالة أنباء فارس .

وأضاف: “قادرون على تحليل الصندوق الأسود للطائرة، وسنطلب المساعدة من أوكرانيا”.

واستطرد عابد زادة : أن احتمال أن تكون الطائرة الأوكرانية أصيبت بصاروخ “غير وارد من الناحية التقنية”، موضحا ان الطائرة الأوكرانية اشتعلت فيها النيران لأكثر من دقيقة، ولو كانت أصيبت بصاروخ لانفجرت على الفور”

واضاف إنه “إذا كان لدى امريكا دلائل تثبت إسقاط الطائرة بصاروخ فلتقدمها. كان رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو قد صرح أمس الخميس :”لدينا معلومات استخبارية من مصادر متعددة ، بما في ذلك حلفاؤنا ومخابراتنا. تشير الأدلة إلى أن الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخ سطح/جو إيران ي.” وأضاف ترودو أن الضربة “ربما كانت غير متعمدة” ودعا إلى “تحقيق كامل وموثوق”. من جهة اخرى ، رجح مسئولون أمريكيون سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيران ي ،بحسب وسائل اعلام امريكية. يشار إلى أن 63 كنديا كانوا من بين ضحايا الطائرة الأوكرانية البالغ عددهم 176

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