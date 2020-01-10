مقتل قائد من طالبان في غارة جوية أمريكية

قُتل الأربعاء الماضى قائد من طالبان ، وهو عضو فصيل منشق، مع مقاتلين آخرين في غارة جوية أمريكية بمحافظة هرات (غرب)، وفق ما قالت مصادر رسمية أفغانية وعسكرية يوم الخميس.

وقال جيلاني فرهاد “أؤكد مقتل القائد في طالبان الملا نانجيالاي، المنتمي إلى فصيل منشق، مع عدة مقاتلين آخرين في عملية للقوات الأجنبية في مقاطعة شينداد بمحافظة هرات”، وحدد أنّ العملية حصلت مساء الأربعاء.

وقال مصدر رفيع في شرطة المحافظة، فضل عدم ذكر اسمه، لوكالة فرانس برس إنّ الهجوم ضد الملا نانجيالاي نفذ بواسطة “ضربة طائرة مسيرة أمريكية”.

وأكد ناطق باسم القوات الأمريكية في أفغانستان مشاركة قوات أمريكية في العملية التي جرت في محافظة قريبة من الحدود مع إيران.

وقال المتحدث باسم هذه القوات إيريك باهون إنَ “قواتنا نفذت ضربة جوية دفاعية دعمًا للقوات الأفغانية”. انشق الملا نانجيالاي عن الفرع الأساسي ل طالبان قبل بضعة أعوام ليلتحق بفصيل منشق عقب موت الملا عمر عام 2013، الزعيم الأول والوجه الرمزي للحركة. وقاتل فصيل نانجيالاي لفترة ضد الفرع الرئيسي ل طالبان ، ويتفاوض هذا الأخير مع واشنطن منذ عام لسحب قواتها من البلاد مقابل ضمانات أمنية وتقليص العنف وبدء مفاوضات أفغانية داخلية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا