إيران: استكمال تحقيق تحطم طائرة أوكرانيا قد يستغرق عامين

قال مسئول إيران ي اليوم الجمعة إن الأمر قد يستغرق “عاما أو عامين” لاستكمال التحقيق بشأن تحطم طائرة شركة الخطوط الدولية الأوكرانية بالقرب من طهران مما أودى بحياة جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.

وأشار المسئول أيضًا إلى أن تحميل وحدة الذاكرة من الصندوقين الأسودين اللذين جرى انتشالهما من موقع سقوط الطائرة قد يستغرق شهرًا أو شهرين.

وعرض التليفزيون الرسمي مقطعًا للصندوقين الأسودين اللذين قال إنهما في منظمة الطيران المدني ال إيران ية.

وقال المسئول إن إيران تفضل تحميل بيانات الصندوقين الأسودين بنفسها لكنها قد ترسلهما إلى روسيا أو كندا أو فرنسا أو أوكرانيا إذا تطلب الأمر نظرا لأن طهران لديها اتفاقات مع هذه البلدان.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا