أوضاع الجنود الايطاليين في مصراتة

ايوان ليبيا – وكالات :

قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غيريني إن الوحدة الخاصة الإيطالية في مصراتة تعمل في ظروف آمنة.

وأشار غيريني في تصريحات لـ Sky TG24 الإيطالية إلى أن حكومته تتابع بعناية ظروف الوحدة العسكرية الخاصة التي تعمل داخل المستشفى العسكري الذي يديره إيطاليون في مصراتة في الوقت الذي تشهد ليبيا صراعا مهماً حسب وصفه.

وشدد الوزير الإيطالي على اهتمام وزارته بسلامة الجنود الإيطاليين الذي قدر عددهم بـ6 آلاف جندي يشاركون في العديد من المهام الدولية والنظر بعناية في ظروفهم الأمنية.

وسبق أن حذرت وزارة الدفاع الإيطالية من استهداف أحد طرفي القتال لقواتها الموجودة في مصراتة، مشددة على أنهم ليسو هدفاً لأي طرف.

وكان رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، قد حذر من تواجد قوات إيطالية في مصراتة تُقدّم الدعم اللوجستي للتشكيلات المسلحة الموالية للوفاق.

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