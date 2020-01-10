تقرير: محاكاة تجربة فيرجسون.. خطة ميلان الجديد تبدأ من أليجري

صحيفة “لا جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية تصدر أليجري صفحتها الرئيسية وعودته إلى ميلان بدءا من الصيف المقبل في ولاية ثانية.

عنوان الصحيفة الإيطالية جاء كالأتي: “خطة ميلان لإعادة ولادة جديدة”.

ويريد باولو مالديني وزفونيمبر بوبان وفق الصحيفة جلب فكرة السير أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد إلى ميلان من أجل قيادة مشروع طويل الأمد للروسونيري.

أليجري سبق له تدريب ميلان في الفترة من 2010 وحتى 2014 وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري والسوبر المحلي.

ميلان يحتل المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي ويعاني من نتائج متذبذبة رغم إقالة ماركو جيامباولو وتعيين ستيفانو بيولي.

ويعاني الفريق رغم امتلاكه المواهب الشابة حسبما أضاف التقرير.

الإيطالي البالغ 52 عاما رحل عن تدريب يوفنتوس بعد 5 مواسم واصل فيها هيمنة البيانكونيري محليا بتحقيق 5 ألقاب للدوري و4 ألقاب للكأس.

وفضّل أليجري الحصول على راحة الموسم الحالي، إذ قال سابقا أنه يتعلم الإنجليزية وهو ما ربطته التقارير بتولي مهمة تدريب مانشستر يونايتد أو أرسنال في وقت سابق.

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