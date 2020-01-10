ضربة لـ أتليتكو مدريد.. كوكي يغيب عن نهائي السوبر الإسباني

اللاعب وفقا لحساب النادي الإسباني على مواقع التواصل الاجتماعي يشعر بألم في الفخذ الأيمن ستكلفه الغياب عن المواجهة المرتقبة.

كوكي البالغ 28 عاما شارك كبديل في مواجهة برشلونة مع بداية الشوط الثاني وسجل هدف التقدم للروخيبلانكوس في الدقيقة الأولى عقب صافرة البداية.

وشارك الإسباني في 24 مباراة الموسم الجاري سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما في جميع المسابقات.

وتقام المباراة النهائية للسوبر الإسباني بين قطبي مدريد لأول مرة منذ 2014، بعدما حقق الروخيبلانكوس الفوز باللقب حينها بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.

أتلتيكو مدريد تفوق على برشلونة بنتيجة 3-2 في مباراة ملحمية في الشوط الثاني، فيما فاز ريال مدريد بسهولة على فالنسيا بنتيجة 3-1.

ولأول مرة يقام السوبر الإسباني الذي تشهده المملكة العربية السعودية بين 4 فرق، ويشهد غياب بطل الدوري وكأس الملك عن المباراة النهائية.

video:1

اقرأ أيضا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا