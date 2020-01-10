تقارير: توتنام يستعد لضم بيونتيك خلال 48 ساعة.. وتفاصيل تعرقل الصفقة

توتنام تلقى صدمة بغياب قائده وهدافه هاري كين حتى أبريل المقبل بعدما خضع لفحوصات طبية أثبتت حاجته لإجراء عملية جراحية في العضلة الخلفية للفخذ في القدم اليسرى.

التقرير أضاف أن الصفقة ستتم سريعا إذ حجز النادي اللندني أحد العيادات من أجل إجراء الفحص الطبي للمهاجم البولندي خلال 48 ساعة.

واتفق ميلان وتوتنام حسب التقرير على أن تتكلف الصفقة 28 مليون يورو بالإضافة إلى 4.7 مليون يورو كحوافز مرتبطة بالأداء، وهو ما يعد أقل من قيمة شراء الروسونيري للاعب العام الماضي بقيمة 35 مليون يورو من جنوى.

على العكس التقارير الإيطالية ردت بعدم وجود اتفاق نهائي بين الناديين وتصر على وجود بعض التفاصيل التي تعرقل إتمام الصفقة.

ووفقا للصحفي “جانليوكا دي مارزيو” في سكاي الإيطالية فأن ميلان رفض فكرة إعارة مهاجمه إلى توتنام حتى نهاية الموسم.

وكذلك رفض الروسونيري إدخال لاعبين في الصفقة إذ عرض الديوك الأرجنتيني خوان فويث أو الكيني فيكتور وانياما لتقليل المقابل المادي وهو ما قوبل بالرفض.

بيونتيك البالغ 24 عاما انتقل إلى ميلان بعد بداية مميزة رفقة جنوى إذ سجل خلال النصف الأول من الموسم الماضي 19 هدفا في 21 مباراة.

ومع ميلان سجل 15 هدفا في 39 مباراة خلال عام 2019، وبعد انضمام زلاتان إبراهيموفيتش فأن فرص البولندي مع تراجع معدله التهديفي قلت في الحفاظ على موقعه الأساسي في سان سيرو.

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