الكويت ترفع حالة الاستعداد بالجيش والحرس الوطني بسبب أحداث العراق

أكدت مصادر رفيعة مطلعة أن الجهات العسكرية والأمنية وجهات أخرى في الكويت تتأهب بكل قواتها للانتشار في جميع المواقع الحيوية والمنشآت المهمة بالبلاد، وذلك للحفاظ على أمن وأمان واستقرار الوطن بعد تزايد وتيرة الأحداث ب العراق وتبادل القصف بين إيران والقوات الأمريكية.

ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويت ية الصادرة اليوم الجمعة عن المصادر، التي لم يتم تسميتها، قولها إن هناك عملية رصد ومراقبة من قبل القطاعات الأمنية والعسكرية على مدار الساعة ورفع جاهزية جميع الأجهزة المعنية حول المنشآت المهمة والحيوية بالبلاد، مشيرة إلى تشديد المراقبة على الحدود البرية والبحرية والجوية، وذلك لتأمينها من أي اعتداءات قد تتعرض لها نظرًا للأحداث الجارية بالمنطقة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد في الجيش والحرس الوطني إلى حالة «3» وهي الاستنفار والاستعداد المتكامل للقوات.

كما كشفت المصادر عن أن وزارة الداخلية أصدرت توجيهاتها وتعليماتها إلى جميع القطاعات الأمنية الميدانية والإدارية والتخصصية، بالحجز الكلي ورفع حالة الاستعداد الأمني في أمن الحدود والسواحل والجهات المختصة الداخلية والخارجية والأمن الجنائي والأمن العام والعمليات والمرور والنجدة والأمن الخاص، أما القطاعات الأخرى وهي الإدارية والتخصصية فتكون في وضع الاستعداد عند الطلب والمساندة.

كانت إيران قد شنت هجومًا صاروخيًا أول أمس الأربعاء، على قاعدتين أمريكيتين في العراق ردًا على قيام واشنطن بقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري ال إيران ي، في هجوم جوي يوم الجمعة الماضي. كما قُتل مع سليماني في الهجوم الأمريكي أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشيعي العراق ي.

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