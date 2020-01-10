اتفاق بين سلامة ووزير الخارجية اليوناني على إنهاء القتال في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

بحث الممثل الخاص للأمين العام ،رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، الجمعة، على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، مع وزير الخارجية اليوناني نيكولاس ديندياس «آخر التطورات في ليبيا».

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن سلامة وديندياس توافقا على «ضرورة إنهاء القتال واستئناف المسار السياسي على الفور»، حسب بيان منشور على صفحتها على موقع «فيسبوك».

ويناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد اليوم الوضع الليبي، بهدف «الدفع باتجاه التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام ما يخلق أجواء ملائمة للحوار السياسي بين الأطراف الليبية» حسب تصريح مصدر أوروبي إلى «آكي».

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