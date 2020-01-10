بحث إحياء عقود السكة الحديدية في روسيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن محمد بوصير، مستشار رئيس حكومة الوفاق ، الجمعة، عن إرسال وفد اقتصادي فني يمثل الحكومة من طرابلس إلى موسكو لإحياء عقود إنشاء السكة الحديدية الليبية التي سبقت وأن وقعت قبل 2011 الشركات الروسية، وذلك في محاولة لاستجلاب الدعم الدولي لإنقاذ حكومة الوفاق من تقدم الجيش عبر المغريات الاقتصادية .

وأوضح بوصير في تدوينة عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أن هذه العقود كانت بحجم 12 مليار وسيضاف إليها عقد توريد القمح الذي قد يصل إلى 4 مليار دولار، مشيرا إلى أن الوفد سيقترح إضافة محطة كهرباء نووية روسية تغطي احتيجات البلاد من الكهرباء لعقود قادمة بحسب تعبيره.

ودعا بوصير مصر إلى المشاركة في إعادة الإعمار عبر استكمال الفنادق غير المكتملة في طرابلس.

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