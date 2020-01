تركيا تبدأ في حصد مغامرات أردوغان في ليبيا

أنقرة-العنوان

أكدت مصادر مطلعة أن من المتوقع وصول جثامين ثلاثة جنود أتراك إلى تركيا بعد مقتلهم في ليبيا ما يجعلها أول خسائر تركية في عملية غزو ليبيا التي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان آواخر العام الماضي.

وقالت المصادر، إن جثامين الجنود الأتراك وصلت مطار مصراتة، وأن طائرة تركية خاصة ستنقلها اليوم الجمعة إلى تركيا، بحسب ما كشف عنه موقع أحول تركية.

ولم يعرف بعد المكان الذي قتل فيه الجنود الأتراك، في وقت تستمر القوات المسلحة بتضييق الخناق على ميليشيات الوفاق الموالية لتركية في العاصمة طرابلس.

وكشفت تغريدة على حساب تويتر في حساب الثورة الليبية باللغة الإنكليزية عن وجود عدد من الجنود الأتراك الجرحى في مستشفى مدينة نالوت (270 كلم غرب طرابلس).

3 Turkish soldiers have been killed in Libya & 6 others are injured. The bodies have arrived at Misrata airport whilst the injured are being treated at Nalut hospital. (Libyan Media) #Libya

— LibyaReview (@LibyaReview) January 10, 2020