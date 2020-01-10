أردوغان يبدأ في “حلب” حكومة الوفاق فبل فوات الأوان

طرابلس-العنوان

بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاولة قطف ثمار توقيع الاتفاقية غير القانونية مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، على عجل قبل أن حدوث أي متغيرات جديدة لا تصب في صالحه، حيث قال مسؤول إن تركيا تعتزم التوقيع بحلول فبراير على اتفاق تعويض مبدئي مع حكومة الوفاق بقيمة 2.7 مليار دولار عن أعمال نفذت في ليبيا قبل عام 2011.

ونشطت الشركات التركية لوقت طويل في ليبيا، لكن مشروعاتها تعطلت بفعل الأحداث لتي صاحب ثورة 17 فبراير قبل تسعة أعوام.

ونقلت وكالة رويترز، عن مظفر أكسوي، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي، قوله، إن بلاده وحكومة الوفاق قريبان من توقيع مذكرة تفاهم.

وقال أكسو، “انتهى العمل على مذكرة التفاهم المتعلقة بالعقود القديمة. سيجري حل مشكلة الديون التي لم تُسدد بعد والأضرار وخطاب الضمان”.

وأضاف، أن الاتفاق الذي من المقرر توقيعه في وقت لاحق هذا الشهر أو في فبراير سيشمل خطاب ضمان بمليار دولار إلى جانب 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات، إضافة إلى ديون غير مسددة بقيمة 1.2 مليار دولار.

وقال أكسوي، إنه في ظل توقف المشروعات في ليبيا في الوقت الراهن بسبب القتال، فإن قيمة تأخيرات الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا تصل إلى 16 مليار دولار، بما في ذلك ما بين 400 و500 مليون دولار لمشروعات لم تبدأ حتى الآن.

وكشف أكسوي، أنه “جرى توقيع عقود جديدة لمشروعات مثل محطات طاقة وإسكان ومراكز تجارية، كما جرى توقيع خطابات ائتمان لبعضها”.