أفرو أكت تستعرض آليات تنفيذ مشروعاتها وبرامجها لتنمية السياحة والثقافة والاقتصاد

ناقش مجلس إدارة المنظمة الإفريقية ” أفرو أكت ” للثقافة وتنشيط السياحة والتسويق الرقمي والتنمية الاقتصاد ية، آليات تنفيذ خطتها وبرامجها فى 2020، بحضور رجل الأعمال والخبير السياحى العالمى،الدكتور عنان الجلالي الرئيس الفخري للمنظمة، والدكتور حسين أبو العطا، رئيس المنظمة، والدكتور حسام درويش، الأمين العام وأعضاء مجلس الإدارة.

وقال الدكتور عنان الجلالى، الرئيس الفخري للمنظمة الإفريقية ” أفرو أكت “، إننا نسعى لإحداث تنمية فيجمع المجالات لدول إفريقيا، ولا نتوقف عند الجانب السياحي فقط، مؤكدا أن قارتنا فى بداية مهدها لتكون دولًا فاعلة ترفع مستوى معيشة شعوبها.

وأكد “الجلالى”، في كلمته باجتماع مجلس إدارة المنظمة، ضرورة البدء في ضخ المشاريع “الصناعية والتجارية والسياحية” الناجحة والعمل مع الحكومات الإفريقية؛ لإحداث تنمية حقيقية على أرض الواقع على أن يخصص العائد منها لإعادة تنمية المناطق الأكثر احتياجًا وفقًا لرؤية حكومات كل دولة إفريقية.

وأوضح الرئيس الفخري للمنظمة، أن الدول الإفريقية بها آلاف الكيلومترات لم يستثمر بها أى خدمات، معربًا عن حزنه لعدم استغلالها في إحداث تنمية بدلًا من التضحية بأبناء بعض دول القارة فى البحر عبرالهجرة غير الشرعية أو معسكرات اللاجئين.

واستكمل حديثه، موضحًا أن السياحة أسهل استثمار يمكن تنفيذه فى إفريقيا لإحداث تنمية عبر إقناع الحكومات بذلك مع احترام الأمن القومى والعادات والتقاليد والثقافة لكل دولة. من جانبه، أكد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس إدارة المنظمة الإفريقية ” أفرو أكت “، أن خطط وبرامج 2020 تشهد العديد من الفعاليات التي ستترجم على أرض الواقع لترضي المستوى الشعبى والدول الإفريقية عبرإحداث تنمية في كثير من المجالات التي تمس المواطن الإفريقي. جدد “أبو العطا”، التأكيد على أهداف المنظمة للتطرق نحو تنفيذ مشروعات تمس تنمية العنصر البشري والدول الإفريقية لتحقيق المراد منها للارتقاء بمنظومة الاقتصاد والثقافة و السياحة . وألمح الدكتور حسام درويش، الأمين العام للمنظمة الإفريقية ” أفرو أكت “، إلى أن خطة 2020 ستشهد 4 مشروعات فى غاية الأهمية ستنفذ على أرض الواقع، أبرزها منتدى ريادة أعمال الشباب الإفريقي، ومركزأبحاث ” أفرو أكت ” الذى يعمل على بناء قدرات القارة الإفريقية، إضافةً إلى الإعداد لحدث سياحي ضخم. تابع الدكتور حسام درويش، بـأن المنظمة تتفاوض مع عدة جهات حكومية لتطوير بعض مراكز التأهيل المهني والتقني، وتسويقها إفريقيا. عرض الفنان عمرو قابيل ،خطة عمل لمهرجان فنون إفريقي للفنون والثقافة و السياحة والحرف اليدوية،يحمل عنوان “افريكان جولدن لايف” ليلقى مزيدا من الضوء على، القارة الإفريقية باستخدام القوة الناعمة ،لعرض اختلاف الثقافات الافريقية، علي الصعيد الفكري والفنون والاستعراض ،وأهم الأكلات وطقوس الميلاد والزواج. أعلن الدكتور رمضان قرني المستشار العلمي للمنظمة عن خطة إنشاء مركز للأبحاث والدراسات الإفريقية ليحمل بعد علمي بحثي ثقافى وتربوي ويستهدف تقديم المعلومات المدققة لكل القطاعات في كل أنحاء القارة الإفريقية. كما عرض الدكتور عبدالحليم يوسف، الأمين العام المساعد لشئون العلاقات الدولية والشراكات الإستراتيجية فى المنظمة، عرضا متميزا عن فكرة مؤتمر ريادة الأعمال للشباب الإفريقي، ليكون ملتقى اقتصاديا سنويا، يناقش أحدث المستجدات والتوجهات العالمية، لتصبح القاهرة مركزا قويا لريادة الأعمال فى إفريقيا . وقدمت الدكتورة نجلاء شطا عرضا متميزا لملف التدريب على مكافحة الأوبئة والأمراض المعدية في القارةالإفريقية. قامت الدكتورة عزة بلال بتقديم نبذة عن الملف الذي تقوم بالعمل عليه بالتعاون مع الدكتور حسام درويش والدكتور أحمد مجدي ومحمد نافع عن التأهيل التقني والمهني بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية ومصلحة الكفاية الإنتاجية ومنظمة أفرواكت.

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