واشنطن: سفينة حربية روسية اقتربت بشكل عدائي من مدمرة أمريكية في شمال بحر العرب

قالت وزارة الدفاع الأمريكية ، إن سفينة حربية روسية اقتربت بشكل عدائي من مدمرة أمريكية في شمال بحر العرب ، حسبما أفادت سكاي نيوز.

وذكر الأسطول الأمريكي الخامس الذي يتمركز في البحرين، في بيانه، «اقتربت سفينة تابعة للقوات البحرية الروسية، بشكل عدائي، يوم الخميس 9 يناير، من سفينة USS Farragut (DDG 99) خلال تنفيذ عمليات روتينية شمال بحر العرب ».

وأوضح البيان، أن المدمرة الأمريكية، أطلقت 5 طلقات صوتية ما يعتبر وفقا للقانون البحري الدولي إنذارا من وجود خطر اصطدام، وطلبت من السفينة الروسية أن تغير مسارها بالتوافق مع القواعد الدولية للملاحة».

وتابع الأسطول الأمريكي: إن السفينة الروسية رفضت في البداية تغيير مسارها، لكنها فعلت ذلك في نهاية المطاف.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا