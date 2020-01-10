لبنان يعلن استجواب زوجة كارلوس غصن.. لكن بشرط

أعلن لبنان ي.aspx’> وزير العدل ال لبنان ي في حكومة تصريف الأعمال ألبرت سرحان، اليوم الجمعة، أنه سيتم استجواب كارول، زوجة رجل الأعمال كارلوس غصن ، عند وصول مذكرة الإنتربول بحقها.

وقال سرحان في تصريحان نشرتها الوكالة الوطنية للإعلام الحكومية: “ستخضع (كارول) للإجراءات والأصول فور تسلم النشرة الحمراء”.

وأضاف: “سيتم استدعاؤها لاستجوابها والاستماع إلى أقوالها حول التهم الموجهة إليها، وهذه الإجراءات تتدرج من منع السفر إلى التوقيف والكفالة المالية، وهي بمثابة إجراءات احترازية”.

وأكد لبنان ي.aspx’> وزير العدل ال لبنان ي أن استدعاء كارلوس غصن من قبل النيابة العامة التمييزية للتحقيق معه، استند إلى مذكرة التوقيف الدولية، أي النشرة الحمراء التي وردت عبر الإنتربول.

وأوضح الوزير أنه كان من واجب القضاء ال لبنان ي أن يحقق في هذا الموضوع، فتم استدعاء غصن للتحقيق، إذ صدر قرار منعه من السفر ومصادرة جواز سفره الفرنسي، حسبما أفادت سكاي نيوز.

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