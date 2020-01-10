وزير خارجية اليونان يؤكد لغسان سلامة بطلان الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق

بروكسل-العنوان

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة اليوم الجمعة مع وزير الخارجية اليوناني نيكولاس ديندياس على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وقال وزير خارجية اليونان، على تويتر، إن بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا، مكدًا دعمها

لجهود وقف القتال والعودة إلى الحوار.

وجدد نيكولاس ديندياس، بطلان الاتفاق الموقع بين تركيا وحكومة الوفا، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية أدت إلى حدوث توتر في المنطقة.

من جهتها قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن لقاء سلامة ووزير خارجية اليونان ناقش آخر التطورات في ليبيا وضرورة إنهاء القتال واستئناف المسار السياسي على الفور.