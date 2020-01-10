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البرلمان التونسي يرفض منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

صوت البرلمان التونسي ، برفض منح الثقة للحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي .
وتعطي هذه الخطوة للرئيس التونسي قيس سعيد دورا محوريا في تعيين مرشح جديد خلال أيام.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • فشل ذريع لحركة النهضة الاخوانية وسيتم تشكيل حكومة خالية من الخوان وليبقوا فى المعارضة وبعيدا عن السلطة اه ياسابعى اه يا جملى خروف اخوانى متنكر فى جمل

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