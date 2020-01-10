البرلمان التونسي يرفض منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي

صوت البرلمان التونسي ، برفض منح الثقة للحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي .
وتعطي هذه الخطوة للرئيس التونسي قيس سعيد دورا محوريا في تعيين مرشح جديد خلال أيام.
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صوت البرلمان التونسي ، برفض منح الثقة للحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي .
وتعطي هذه الخطوة للرئيس التونسي قيس سعيد دورا محوريا في تعيين مرشح جديد خلال أيام.
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فشل ذريع لحركة النهضة الاخوانية وسيتم تشكيل حكومة خالية من الخوان وليبقوا فى المعارضة وبعيدا عن السلطة اه ياسابعى اه يا جملى خروف اخوانى متنكر فى جمل
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