تريزيجيه: هذه مشكلة أستون فيلا.. ووعد للموسم المقبل

وتحدث تريزيجيه لموقع ناديه الرسمي على هامش لقاء مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل في ملعب فيلا بارك في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي قائلا: “نحن فريق جيد ونحاول إظهار ذلك للجميع وإننا نستطيع التحسن مع كل مباراة”.

واستدرك “العديد من اللاعبين هنا يلعبون سويا للمرة الأولى، ونأمل أن نتحسن لأننا جميعا نحاول”.

وأضاف لاعب منتخب مصر “أتمنى أن نبقى في الدوري الموسم الجاري ونحتل مركز جيد، وأعد إننا في العام المقبل سنقدم أفضل من ذلك في الدوري”.

وعن لقاء مانشستر سيتي قاال: “نحن نلعب ضد أفضل الفرق في العالم، في إنجلترا هنا ستة أو سبعة فرق تستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا”.

وأكمل تريزيجيه “في كل مباراة يجب أن تكون في أتم استعدادك لها لأن هذا أفضل مستوى تلعب فيه، بالنسبة لي أقدم كل ما لدي من أجل فريقي في كل لقاء”.

وأتم “المباراة المقبلة ستكون صعبة للغاية لأن مانشستر سيتي فريق قوي”.

ويحتل أستون فيلا المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

أما مانشستر سيتي فيحتل المركز الثالث بـ44 نقطة.

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