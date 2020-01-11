مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عمان يدعو مجلس العائلة المالكة للانعقاد لاختيار خليفة السلطان قابوس

دعا مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عمان ، اليوم السبت، مجلس العائلة المالكة للانعقاد، لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم في البلاد، بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد مساء الجمعة، وذلك حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية نقلا عن بيان أصدره المجلس.

وكان التليفزيون الرسمي ووكالة الأنباء العمانية، أعلنا على حسابهما على تويتر وفاة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية، فإنه تم إعلان الحداد العام في البلاد لمدة 3 أيام على وفاة السلطان قابوس بن سعيد

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