دعوة ايطالية الى تشكيل قوة لحفظ السلام في ليبيا بقيادة ايطالية

ايوان ليبيا – وكالات :

دعا عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الاشتراكي الإيطالي، ريكاردو نينتشيني، الجمعة، إلى «إنشاء قوة لحفظ السلام في ليبيا تحت قيادة إيطالية، كما هي الحال في لبنان منذ العام 2006»، وفضل أن يصدر بتشكيل القوة قرار من الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن نينتشيني قوله: «الأمر يتعلق بقوات أوروبية تقودها إيطاليا، مع قواعد اشتباك دقيقة ومحددة»، ولفت إلى أن هدف هذه القوة يتمثل في «إنهاء الحرب، وحماية المدنيين، وتجنب عودة الإرهاب والسيطرة على تدفقات الهجرة».

وأوضح السيناتور الإيطالي أن هذه المبادرة «ستسمح لإيطاليا باستئناف دورها المركزي في منطقة المتوسط، وبشكل خاص بعد حادثة أول من أمس الدبلوماسية»، في إشارة إلى تراجع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج عن زيارة روما ولقاء رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.

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