تباكي الغرب على السيادة الليبية.. لا سيادة في وجودكم،، ولا سيادة في الانقسام … بقلم / محمد الامين

تطالعنا العديد من الوجوه المنافقة المتلونة المستفيدة والمتربحة من استمرار المأساة الليبية كل مرة لتذكرنا باننا بلد ذو سيادة!! هل تتصورون ذلك؟؟ الذين انتهكوا سيادة بلد مجاور يذكروننا بالسيادة ويتباكون عليها لكن وفق وصالحهم ورؤيتهم بالطبع..

كانت مقاربتهم مع كل بلدان البؤس العربي متماثلة.. في العراق كما في اليمن وليبيا وغيرها..

هذا ألفناه واعتدنا عليه.. فماذا عنّا؟ وهل اختلفنا في رؤانا وفهمنا عن فهم أعدائنا؟

يختصم الأمريكان والفرس في الخليج، ويطحنُ العراق.. والنتيجة انتهاك سيادة العراق من الطرف الإيراني الشريك الطائفي والمهيمن على جزء كبير من المشهد السياسي والنخبة السياسية،، وأمريكا المحتل الذي يفترض أنه قد غادر البلد، والذي أسس القواعد وانشب مخالبه في الثروة الوطنية العراقية وجنّد رعاة وحراسا على مصالحه في مؤسسات الدولة.. فماذا الذي جرى؟ تعرض البلد إلى غارة أمريكية أسفرت عن مقتل سليماني… وكان ذلك انتهاكا..ثم أغارت إيران بصواريخها على قواعد أمريكية على أرض البلد المجاور المستقل السيد؟؟!! وكان ذلك انتهاكا آخر.. فماذا حدث؟

الساسة العراقيون اختلفوا في برلمان العراق “المستقل” وحكومته الوطنية ورئاسته الوطنية حول إدانة ايران التي استباحت التراب الوطني، وحولتها إلى ساحة انتقام من غريمها الأمريكي. اختلفوا في اعتباره انتهاكا.. كما تعاركوا قبل إعلان إدانة العدوان الأمريكي على المطار..

وفي ليبيا، يجري التلاعب بمفهوم الانتهاك.. وتمييع التدخل.. والتطبيع مع الدم والنزف اليومي للثروة والدماء..

بلد يحقق المليارات فينفقها على التسلح لتغذية المجهود الحربي لحكومتيه المتحاربتين، وتمويل جيشين ومرتزقة من كل أمم الدنيا.. لكنه لا يفعل شيئا لإطعام من شردتهم الحرب ولا يعمل شيئا لإيوائهم..

تحول الطيران الأجنبي إلى صديق والقصف الجوي الأجنبي إلى أداة لإذلال وهزم الليبيين وكسر إرادتهم فيما بينهم..

بل لقد بلغ الارتهان ببعض الليبيين إلى تجاهل وإنكار و”تحريف” جرائم القتل العمد والقصف والتفتين الاعلامي الممهنج،ومع ذلك يخرجون علنا بالبراءة والنفاق والتملق يحدثوننا عن السيادة..

نعلم أن لا سيادة لليبيا في وجودكم.. ولا سيادة فيما بين أبنائها من حرب وانقسام.. واللبيب من الإشارة يفهم..

وللحديث بقية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا