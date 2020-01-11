إيران تعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية “بالخطأ”

طهران-العنوان

في تبدل كبير بعد ثلاثة أيام على تحطم الطائرة الأوكرانية، قدمت إيران، اليوم السبت، اعتذاراتها لإسقاطها طائرة البوينغ 737 “بالخطأ”، لكنها أشارت إلى مسؤولية “نزعة المغامرة الأمريكية” في هذه المأساة.

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمعاقبة المذنبين وبدفع تعويضات من قبل إيران. وقال على صفحته على فيسبوك “ننتظر من إيران إحالة المذنبين على القضاء ودفع تعويضات”.

وعبر أمله في “استمرار التحقيق بلا تأخير متعمد وبلا عراقيل”، مؤكدا أن خبراءنا الـ45 يجب أن يتمكنوا من الحصول” على كل عناصر التحقيق.

ووقعت الكارثة التي أسفر تحطمها عن مقتل جميع ركابها الـ176، معظمهم من الإيرانيين الكنديين ولكن أيضا بينهم أفغان وبريطانيون وسويديون وأوكرانيون بعد ساعات قليلة من إطلاق طهران صواريخ على قواعد يستخدمها الجيش الأمريكي في العراق.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت أن بلاده تشعر بأسف “عميق” لإسقاط طائرة مدنية أوكرانية، معتبرا ذلك “مأساة كبرى وخطأ لا يغتفر”.

وصدر الاعتراف الأول عن القوات المسلحة الإيرانية التي تحدثت عن “خطأ بشري” تسبّب بكارثة الطائرة. وقالت في بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة إن الطائرة بدت “هدفا معاديا وأصيبت بطريقة غير مقصودة”.

وكانت طهران نفت حتى الآن بشكل قاطع فرضية رجحتها دول عدة وخصوصا كندا، بأن الطائرة أصيبت بصاروخ.

المصدر-وكالات