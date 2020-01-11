عجل خطاك في ليبيا بعد تونس

انطلقت المدة القليلة الماضية عروض مسرحية عجل خطاك التي تعد أولى تعاون ليبي تونسي لفرقة شموس للأعمال المسرحية ومقرها مدينة المرج والتي كتبها للمسرح الفنان المسرحي “احمد ابراهيم ” واخرجها الفنان التونسي “منير العجيلي ” بطولة الفنانة ” جميلة المبروك انتاج فرقة شموس ليبيا وقد قدم العرض بالتعاون مع فضاء كارمن والمسرحية تتحدث عن الأثار الاجتماعية والنفسية للحرب في ليبيا فكما يقول كاتب النص المخرج المسرحي الفنان احمد ابراهيم أن المسرحية تتضرع كقصيدة تتغنى بهذا الوطن الذي سيحقق المصالحة والسلام والرخاء للبلاد.. فهي قصيدة ستعيد كرامة الوطن والمواطن.. وتتعجل خطاه لمستقبل أفضل.. هي نص.. أشبه بقصيدة مسرحية بيت قصيدها السؤال الذي يؤرقني.. لماذا نحن هكذا؟ وبطلة العرض سيدة ليبية أربعينية جميلة.. خرج زوجها صباحا لشراء الخبز ولم يعد.. رحلة البحث عنه كلفتها الكثير.. كما كلفتنا هذه الأحداث الكثير الكثير.. وقد كتبت النص وفي أذني صرخة تلك المستنجدة.. أنتم ماعندكمش صبايا؟؟؟! اما نصوصه الشعرية فقد كتبتها الشاعرة خيرية فتحي من مدينة البيضاء وملابس العرض لرانيا عطية والإضاءة لمنير غرس الله أما العلاقات العامة لأبو مروان.. وستعرض المسرحية أيضا في ليبيا قريبا بعد النجاح الذي حققته في تونس حيث ستعرض بداية بمدينة البيضاء ثم المرج و بنغازي وطرابلس .

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