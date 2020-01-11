السلطان هيثم بن طارق يحدد مبادئ السياسة الخارجية لعمان ودورها الخليجي والعربي

حدد السلطان هيثم بن طارق بن سعيد ، في أول خطاب له، عقب توليه رسميا مهام السلطنة في عمان، اليوم السبت، أسس ومبادئ سياسة بلاده خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد التزامه بخط السياسة الخارجية الذي انتهجه سلفه السلطان قابوس لاحترام سيادة الدول والتعاون الدولي في كافة المجالات.

وأكد السلطان العماني الجديد، الالتزام بالقانون الدولي والعمل على حل الخلافات بالطرق السلمية.

وقال، إنه سيواصل العمل مع دول مجلس التعاون الخليجي في دفع مسيرة التعاون في الإسهام في دعم القضايا الخليجية، ودعمه لجامعة الدول العربية لتحقيق أهدافها لصالح الأمة كلها والعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي لخدمة الشعوب العربية.

كما أكد أن عمان ستواصل دورها كعضو فاعل في منظمة الأمم المتحدة لنشر السلام والرخاء لجميع دول العالم.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا