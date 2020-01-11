الحرس الثوري الإيراني يعتذر: نتحمل المسئولية الكاملة عن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية

الحرس الثوري ال إيران ي يقول إنه يتحمل المسئولية الكاملة عن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية ويقدّم اعتذاره، حسبما أوردت قناة سكاي نيوز في نبأ عاجل.
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الحرس الثوري ال إيران ي يقول إنه يتحمل المسئولية الكاملة عن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية ويقدّم اعتذاره، حسبما أوردت قناة سكاي نيوز في نبأ عاجل.
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يتقال لهم ايه دول ؟ حصل خير …مثلا.؟؟؟؟؟!!!!! و لا اهو شكل للبيع و اد احنا بنعمل اللي نقدر عليه عشان تولع
افلام افلام ….. و المستوي في النازل
خلطة مجوس درزشت علي هوديان ….و اسم الدلع شيعه !!!
العياذ بالله..رحمتك يا رحيم يا رب العالمين
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