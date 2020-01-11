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الحرس الثوري الإيراني يعتذر: نتحمل المسئولية الكاملة عن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

الحرس الثوري ال إيران ي يقول إنه يتحمل المسئولية الكاملة عن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية ويقدّم اعتذاره، حسبما أوردت قناة سكاي نيوز في نبأ عاجل.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • يتقال لهم ايه دول ؟ حصل خير …مثلا.؟؟؟؟؟!!!!! و لا اهو شكل للبيع و اد احنا بنعمل اللي نقدر عليه عشان تولع
    افلام افلام ….. و المستوي في النازل

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