الحرس الثوري الإيراني يعتذر: نتحمل المسئولية الكاملة عن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية

الحرس الثوري ال إيران ي يقول إنه يتحمل المسئولية الكاملة عن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية ويقدّم اعتذاره، حسبما أوردت قناة سكاي نيوز في نبأ عاجل.

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