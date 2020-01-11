تعرف على سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد| صور

أدى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم السبت، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة.

هيثم بن طارق آل سعيد هو ابن عم السلطان الراحل قابوس، وهو من مواليد عام 1954.

وتولى هيثم بن طرق العديد من المناصب، حيث كان رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية “عمان 2040” ثم وزيرا للتراث والثقافة في فبراير 2002 وحتى 11 يناير 2020، كما شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية ومنها الأمين العام، ووكيل الوزارة للشئون السياسية ووزير مفوض.

وبحسب صحيفة الرؤية العمانية، فإن بن طارق تولى كذلك رئاسة الاتحاد العماني لكرة القدم بين عامي 1983 و1986 وترأس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط 2010.

وبرزت تصريحات سابقة للسلطان الجديد عندما كان وزيرا للثقافة والتراث، كتلك التي أدلى بها على هامش فعاليات منتدى الابتكار التقني في التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2019 في مسقط، حيث قال إن “الحراك العلمي وتوجه مختلف قطاعات الدولة نحو العناية بالابتكار والمعرفة التقنية يأتي في ظل التوجه الحكومي لتكملة منظومة التقانة والانضمام لثورة المعرفة الحديثة التي صارت الآن ضرورة من ضرورات العلم والمعرفة واداة مهمة للتواصل والتعليم منذ المراحل الأولى إلى المراحل الجامعية العليا”.

وبكلمة منشورة له على الموقع الرسمي لوزارة الثقافة والتراث العمانية، قال فيها السلطان هيثم: “وزارة التراث والثقافة في رسالتها تسعى بلا شك منذ تأسيسها لتحديث أدواتها العملية تماشيا مع التطورات العلمية، كتحديث منظومتها الإلكترونية لتواكب بذلك الركب نحو دولة عصرية متكاملة الأداء متماسكة البناء، كما أنها أولت اهتماما كبيرا بكل ما من شأنه تسهيل الإجراءات وتذليل المصاعب والعقبات نحو تحقيق رسالتها النبيلة وأهدافها السامية كتطوير الخدمات الالكترونية لتختصر أهدافها؛ نحو غد أكثر وعيا بمتغيرات الحياة العصرية من تسارع في الأداء الحكومي ومتغير في المفهوم الإداري”.

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