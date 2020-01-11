حقيقة اغلاق موانئ مصراتة والخمس

ايوان ليبيا – وكالات :

قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إن مصلحة الموانئ والنقل البحري التابعة لوزارة المواصلات بالحكومة لم تصدر عنها أي تعليمات بإغلاق موانئ مصراتة والخمس، مشددا على أن هذه الموانئ تعمل بصورة طبيعية.

وأضاف بيان للمجلس اليوم السبت أن ما نشر بشأن تهديدات من قبل قوات القيادة العامة لموانئ مصراتة والخمس وإغلاقها بزعم أنها مناطق عمليات عسكرية، أمر غير غير صحيح، مؤكدا أن هذه الموانئ «تعمل بصورة طبيعية وتحت متابعة جميع الجهات الدولية المختصة».

وأشار إلى أن «غرفة الملاحة البحرية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتعميم ما يخص الموانئ الليبية من معلومات على جميع الوكلاء وشركات التوكيلات البحرية وجميع الأعضاء المنتسبين لها».

وأكد المجلس أنه يحمل «المسؤولية كاملة لأي جهة تهدد هذه الموانئ أو غيرها أو تخالف هذه التعليمات، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحفظ سلامة عمل هذه الموانئ»، معتبرا أن الشائعات في هذا الصدد «محاولة للتغطية على خسائر قوات القيادة العامة وعدم قدرتها على دخول طرابلس».

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