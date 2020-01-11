بوتين و ميركل في موسكو لبحث الأزمة الليبية

ايوان ليبيا – وكالات :

تصل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم السبت إلى العاصمة موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتناول الأزمة الليبية.

ويُنتظر وصول ميركل بعد ظهر اليوم إلى العاصمة الروسيّة، في زيارة هي الأولى لها إلى روسيا منذ لقائها بوتين في مايو 2018 في سوتشي. وسيركز الزعيمان في جزء من محادثاتهما على الوضع في ليبيا، بعد أن دعت كل من روسيا وتركيا الأربعاء الماضي إلى وقف لإطلاق النار ابتداءً من الأحد (12 يناير)، على الرّغم من تضارب مصالحهما هناك، حسب «فرانس برس».

وكانت ميركل بحثت الأزمة الليبية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي، فيما قال وزير الخارجيّة الألماني هايكو ماس إن «تصاعد التوتّرات هو أحد الأسباب الرئيسية لاجتماع ميركل وبوتين».

وتحاول أن تقوم ألمانيا بدور لحل الأزمة الليبية، وهي التي تقود جهود الإعداد لمؤتمر برلين المتوقع عقده نهاية يناير الجاري ويركز بشكل رئيس على توحيد الموقف الدولي، لا سيما من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إزاء الأزمة.

وستُوجّه ميركل دعوةً إلى بوتين لحضور المؤتمر، حسب ما ذكرت مصادر دبلوماسيّة لـ«فرانس برس».

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