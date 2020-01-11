الاعلان عن نتيجة قرعة الحج

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق، اليوم السبت، نتيجة قرعة الحج للموسمين المقبلين (1441 و1442).

وعقدت الهيئة مؤتمرا صحفيا في أحد فنادق طرابلس للإعلان عن القرعة، وقال فيه رئيس الهيئة، رئيس مكتب شؤون حجاج ليبيا، محمد العبادي، «إن منظومة التسجيل لقرعة الحج فقدت هذا العام آلاف الراغبين لحج بيت الله الحرام، ليس لأن التسجيل فاتهم، لكن لأنهم قتلوا» بسبب حرب العاصمة.

بدورها، قالت مديرية أمن طرابلس، إنها تولت تأمين مراسم إجراء القرعة بناء على خطة صادرة عن مدير الأمن، أسامة شعبان عويدان.

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