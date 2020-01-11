صراع بين روما وباريس على موهبة فيورنتينا

اللاعب البالغ 22 عاما يقدم أداءً مميزا الموسم الجاري رفقة الفيولا في أول مواسمه بالدوري الإيطالي.

وفقا لشبكة “سكاي” الإيطالية فأن باريس سان جيرمان من أبرز المهتمين بخدمات اللاعب إذ تواجد ممثلا رسميا من النادي الفرنسي أثناء مباراة فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي والتي انتهت بالتعادل 1-1 لمتابعة اللاعب.

وفي الوقت ذاته قالت صحيفة “كورييري ديللو سبورت” الإيطالية أن روما مهتم بالحصول على خدمات اللاعب في ظل إعجاب باولو فونسيكا المدير الفني للذئاب بخدماته.

كاستروفيلي قضى الموسمين الماضيين معارا لصفوف كريمونيزي في الدرجة الثانية، وخاض تجربته الأولى في الدوري الإيطالي الموسم الجاري.

الإيطالي الشاب خاض 18 مباراة الموسم الجاري سجل 3 وصنع هدفين بقميص الفريق البنفسجي.

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