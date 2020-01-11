الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي يحتفل باعتماده رسميا لدى مجلس الوحدة الاقتصادية

يعتزم الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي إقامة احتفال، يوم الخميس المقبل، بمناسبة اعتماده رسميًا من مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية.

يأتي ذلك برعاية الدكتور السفير محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وبحضور الأميرة أضواء بنت فهد آل سعود، وسفيرة السلام الشيخة انتصار الصباح، ورئيس الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي المستشار جابر العنزي وعدد من الشخصيات العربية المرموقة.

وقال رئيس الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي المستشار جابر العنزي، إن الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي ، يعد بمثابة كيان اقتصادي واجتماعي مهم، يدفع بالمجتمعات العربية نحو الإنتاجية بدلاً من الاستهلاك، وهذا الاحتفال بمشيئة الله يُعتبر البذرة الأولى لتعريف العالم على هذا الاتحاد وأهدافه.

وصرح المتحدث الرسمي للاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي ورئيس اللجنة الإعلامية الدكتور طلق المسعودي، بأن الاحتفال يعتبر نقطة انطلاق أعمال الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي والتي تهدف لتحقيق رؤيته وأهدافه التي تصب في مصلحة المجتمعات العربية والعالمية، للنهوض بالمجتمع ومساعدة جميع فئاته التي تحتاج للمساعدة، ومد يد العون للمحتاجين في كُل مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وتحقيق تضامناً اجتماعياً حقيقياً للمجتمعات العربية دون النظر للأعراق وللديانات المختلفة بقدر النظر لحاجة تلك الفئات.

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