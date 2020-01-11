بوتين يقر بوجود روسيين في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوجود «مواطنين» روس في ليبيا «لكنهم لا يمثلون مصالح الدولة الروسية ولا يحصلون علي أموال من دولتنا».

جاء ذلك ردا على سؤال حول مشاركة مقاتلين روس في الحرب الليبية من شركة «فاغنر» خلال مؤتمر صحفي عقده مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في موسكو اليوم،

وأشار بوتين إلى أن هناك الكثير من «المرتزقة» الذين جرى نقلهم من ريف إدلب إلي ليبيا، وهي العملية التي وصفها بأنها «عملية خطيرة جدا ناقشها مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان».

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