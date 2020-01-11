بوتين يبحث الأزمة الليبية مع هؤلاء

ايوان ليبيا – وكالات :

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأزمة الليبية مع أمير قطر تميم بن حمد، وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت.

وذكر بيان صادر عن الكرملين أن بوتين قام بتبادل مفصل للآراء حول الوضع في ليبيا مع أمير قطر، مشيرا إلى التطرق إلى الاتفاقيات الروسية التركية التي تم التوصل إليها في 8 يناير الجاري في إسطنبول​​​ خلال لقاء بوتين مع الرئيس التركي رجب إردوغان، وشدد الجانبان على «ضرورة إطلاق عملية التسوية السلمية للنزاع»، حسب موقع «روسيا اليوم».

وأطلع بوتين ولي عهد أبوظبي على نتائج مباحثاته مع إردوغان، مشيرا إلى تأييده لتفعيل الجهود الرامية إلى الوقف السريع لإطلاق النار في ليبيا.

ومن المقرر أن تصل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم السبت إلى العاصمة موسكو لإجراء محادثات مع بوتين، تتناول الأزمة الليبية.

ويُنتظر وصول ميركل بعد ظهر اليوم إلى العاصمة الروسيّة، في زيارة هي الأولى لها إلى روسيا منذ لقائها بوتين في مايو 2018 في سوتشي. وسيركز الزعيمان في جزء من محادثاتهما على الوضع في ليبيا، بعد أن دعت كل من روسيا وتركيا الأربعاء الماضي إلى وقف لإطلاق النار ابتداءً من غد الأحد.

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