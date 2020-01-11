تسييري سرت يؤدي اليمين القانونية

ايوان ليبيا – وكالات :

أدى رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية سرت، اليوم السبت، في مقر البلدية، اليمين القانونية، أمام وكيل وزارة الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة حسن إبراهيم، ومدير إدارة المتابعة بالوزارة صلاح سلطان.

وبدأ رئيس المجلس التسييري للبلدية سالم عامر سالم، بأداء القسم، ثم أعضاء المجلس، فتحي فرج أبورواي، وصالح الدعيكي، وفرج عبد المجيد إبراهيم، وعبد العالي عثمان هيبلو.

وحضر مراسم تأدية اليمين، عضوا مجلس النواب عن سرت أبوبكر الغزالي، وزايد هدية ورؤساء وعمداء بلدية جنزور وغريان والعربان وبني وليد وزمزم والسبيعة، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب ببلدية سرت وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت.

وعقب تأدية اليمين ألقى عضوا مجلس النواب عن سرت ووكيل وزارة الحكم المحلي ومجلس الأعيان بسرت كلمات باركوا فيها تشكيل المجلس التسييري، مؤكدين حرصهم على دعم المجلس وتذليل كافة المختنقات التي تواجهه، وعلى متابعة الاحتياجات والتنسيق مع الحكومة في ملفات مهمة منها ملف إعمار المدينة.

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