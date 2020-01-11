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تمديد قرار استيراد السلع بالاعتمادات

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أصدر المجلس الرئاسي القرار رقم 2 لعام 2020 والذي مدد بموجبه فترة السماح باستيراد السلع والبضائع بدون قيد تحويل العملة من المصرف المركزي “الاعتمادات” لمدة عام، أي حتى الأول من يناير 2010.

وفي هذا الإطار قال مدير المكتب الإعلامي في مصلحة الجمارك الرائد فهمي الماقوري إنه سيتم العمل بالقرار فور تعميمه على الجهات المعنية من قبل وزارة المالية باعتبار المصلحة تابعة لها، كما سيتم تطبيقه في كل المنافذ الليبية البرية والبحرية والجوية.

وأشار الماقوري إلى إمكانية استلام كافة التجار لبضائعهم المحتجزة بسبب قرار سابق صادر عن المجلس الرئاسي يقضي بوقف استيراد السلع والبضائع بدون قيد تحويل العملة من المصرف المركزي “الاعتمادات” مع نهاية عام 2019.

وكان الرئاسي قد أصدر أواخر عام 2019  قراراً يقضي بمنع توريد سلع إلا عن طريق إجراءات المصرف المركزي قبل أن يؤجل تطبيقه لأكثر من مرة خلال عام 2019.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • انشاء الله تأكلوهم زقوم في بطونكم يوم القيامة – كله اختلاسات من المصاريت – لو ان الدعم المصرفي كان للقطاع العام في الدولة سواء الصناعي او الزراعي لكانت البلاد تنتج سلعها بنفسها – فقط يقومون باستيراد النفايات من الخارج وإطعامها للشعب الليبي باموال الدولة والباقي اعتمادات وشركات وهمية – تقوم بسرقة الاموال – يعني لو البنك يراجع جداول الاعتمادات – ويعرف وين تمشي امًوال الشعب الليبي واموال اقتصاد الدولة – وفيما تصرف – لكان هناك قانون يحمي الاقتصاد والمواطن من الفساد ومن غلاء الأسعار ومن السلع المسرطنة ومن اختلاسات الاموال بعقود وشركات وهمية – سبحان الله – في الي يأخذ قرض – ولو ما يسددش في الموعد يلاحقوه قانونيا وقضاءيا – وفي الي يسرق امًوال الدولة باعتمادات مزورة وشركات وهمية – ويخلوه عايش وسط الناس يتبجح باموال هي ليست من حقه – ..!!!!

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