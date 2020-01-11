مباشر في إنجلترا – توتنام (0) ليفربول (1) جوووول أول

لمتابعة المباراة مباشرة من

_ _ _ _

ق. 42 انطلاقة رائعة من صلاح ويراغ دافينسون سانشيز بمهارة ويسدد لكن بجانب القائم.

ق. 36 جوووول أول. من هندرسون إلى صلاح ومن صلاح إلى فيرمينو الذي استلم الكرة وسدد الكرة مسجلا الأووول

ق. 22 فرصة خطيرة جديدة من ليفربول. ركنية استلمها صلاح في منطقة الجزاء ثم مرر الكرة إلى جوردان هندرسون الذي أرسل عرضية قابلها فيرجيل فان دايك برأسية، لكن جازانيجا حارس توتنام تألق وتصدى لها.

ق. 12 طولية يتسمها ديلي ألي وينفرد لكن يسدد فوق المرمى.

ق. 7 تصويبة من سون بعيدة عن المرمى.

ق. 4 توتنام يرد بتصويبة من لوكاس مورا بجانب القائم.

ق. 2 أوووووه ليفربول يهدر مبكرا جدا! تمريرة طولية رائعة من تشامبيرلين إلى فيرمينو الذي يراوغ بمهارة رائعة ويسدد لكن الشاب جافيت تانجانجا من على الخط وترتد إلى فيرمينو إلى يمررها إلى تشامبيرلين ويسدد لكن في القائم الأيمن.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا