تشكيل قمة توتنام وليفربول – ثلاثي دفاعي من مورينيو.. وصلاح وماني أساسيان

ويلعب توتنام ضد ليفربول في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الـ22 للدوري الإنجليزي وتقام بملعب توتنام.

المرمى: جازينيجا.

الدفاع: تانجانجا – توبي ألديرفيرليد – ديفينسون سانشيز.

الوسط: سيرجي أورييه – هاري وينكس – كريستيان إريكسن – ديلي آلي – داني روز.

الهجوم: لوكاس مورا – سون هيونج مين.

في المقابل اعتمد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على ساديو ماني الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019 من أيام قليلة أساسيا أمام توتنام بجانب النجم المصري محمد صلاح.

المرمى: أليسون.

الدفاع: أليكس أرنولد – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – أندرو روبريتسون.

الوسط: جوردان هندرسون – جورجينو فينالدوم – أوكسلاد تشامبرلين.

الهجوم: محمد صلاح – روبرتو فيرمينو – ساديو ماني.

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