يونايتد يضرب نورويتش برباعية.. وساوثامبتون ينتقم من تسعة ليستر

وارتقى مانشستر يونايتد للمركز الخامس بعد هذا الفوز وارتفع رصيده إلى النقطة 34، فيما تجمد رصيد نورويتش عند النقطة 14 في المركز الأخير.

رباعية يونايتد سجلها ماركوس راشفورد هدفين، وهدف لكل من أنطوني مارسيال وماسون جرينوود.

افتتح راشفورد أهداف يونايتد في الدقيقة 27 بعد عرضية رائعة من الإسباني خوان ماتا الذي بدأ المباراة أساسيا.

ثم أضاف راشفورد الهدف الثاني من ركلة جزاء حصل عليها الظهير الأيسر الشاب براندون ويليامس بعد عرقلته من قبل تيم كرول حارس نورويتش في الدقيقة 52.

وجاء الدور على الفرنسي مارسيال ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 54 بضربة رأسية بعد عرضية رائعة من المتألق ماتا.

واختتم الشاب جرينوود الرباعية في الدقيقة 76 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

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في مباراة أخرى انتقم ساوثامبتون من هزيمته الساحقة في الدور الأول من ليستر سيتي بتسعة أهداف دون رد، وفاز عليه في ملعبه ووسط جماهير بثنائية مقابل هدف.

تقدم ليستر في الدقيقة 14 بهدف سجله دينيس باريت بعد تمريرة رائعة من جايمي فاردي.

ثم تعادل ساوثامبتون في الدقيقة 19 بهدف سجله ستيوارت أرمسترونج.

وسجل المهاجم داني إنجز هدف الفوز لساوثامبتون في الدقيقة 81.

وارتفع رصيد ساوثامبتون إلى النقطة 28 في المركز الـ12، وتجمد رصيد ليستر سيتي عند النقطة 45 في المركز الثاني.

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