تشيلسي يؤمن المركز الرابع بثلاثية في بيرنلي

بينما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 24 في المركز الـ15.

تقدم تشيلسي في الدقيقة 27 من ركلة جزاء سددها جورجينيو بعدما حصل عليها البرازيلي ويليان.

ثم أضاف المهاجم الشاب تامي أبراهام الهدف الثاني في الدقيقة 38.

واختتم النجم الشاب كالوم هودسون أودوي الثلاثية في الدقيقة 49 بعرضية من القائد سيزار أزبيليكويتا.

ويخرج تشيلسي المباراة المقبلة لمواجهة نيوكاسل يونايتد.

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وفي مباراة أخرى فاز إيفرتون على برايتون بهدف دون رد سجله النجم البرازيلي ريتشارليسون.

فوز إيفرتون رفع رصيده إلى النقطة 28 في المركز الـ11، وتجمد رصيد برايتون عند النقطة 24 في المركز الـ14.

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