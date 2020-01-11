بوتين: إذا وجد روس في ليبيا فإنهم لا يمثلون الدولة الروسية.. ميركل: لابد من تسوية الأزمة

طالب الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، السبت، بضرورة إنهاء الصراع في ليبيا، وإجراء محادثات السلام في أقرب وقت ممكن.

وقال بوتين في كلمة له، بمؤتمر صحفي مشترك مع ميركل في العاصمة موسكو، “إن الوقت حان لعقد محادثات السلام بشأن ليبيا في برلين”.

وعن الأنباء التي تتردد عن وجود مرتزقة روس في ليبيا، قال بوتين: “إذا وجد روس في ليبيا فإنهم لا يمثلون الدولة الروسية”.

بدورها، قالت ميركل، في المؤتمر الصحفي، إنها تأمل في أن تتوصل الجهود الروسية في إنهاء الصراع في ليبيا وإحلال السلام.

وأكدت ضرورة بذل الجهود من أجل الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015. وأشارت إلى أنه لا بد من الكشف عن كل المسئولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية في إيران ومحاسبتهم.



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