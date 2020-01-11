مطار القاهرة الدولي يستقبل أول رحلة لشركة طيران فلاي بغداد

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت أول رحلة ل شركة طيران “فلاي بغداد” قادمة من مطار النجف الدولي ، حيث من المخطط حاليًا تشغيل رحلة فقط أسبوعيًا، على أن يتم زيادة عدد الرحلات خلال الشهر المقبل إلى رحلتين.

حرصت سلطات مطار القاهرة الدولي علي استقبال أول رحلة لشركة فلاي بغداد، فور وصولها إلى المطار وعلى متنها 111 سائحا عراقيا ، وعدد من مسئولي طيران بغداد برئاسة بشير الشابني رئيس شركة فلاي بغداد، وتم رش المياه على جسم الطائرة كتقليد متبع احتفالا بوصول أول رحلة تهبط في مطار القاهرة قادمة من مطار النجف الدولي، وقام فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الدولي باستقبال السائحين بالورد والشيكولاتة علي سلم الطائرة، ترحيبا بوصولهم إلي مصر .

كان في استقبال أول رحلة طيران لشركة فلاي بغداد، فرق متخصصة من عمليات مطار القاهرة والعلاقات العامة بالمطار، وضباط الإرشاد وسلطات الجمارك والحجر الصحى، لاستقبال الركاب القادمين وتقديم كل الخدمات لهم وإنهاء الإجراءات الخاصة بوصولهم.

من جهة أخرى، قامت سلطات مطار القاهرة باستقبال مسئولي طيران فلاي بغداد، بصالة الخدمة المميزة بالمطار بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني وعدد من قيادات مطار القاهرة ، وتم تجهيز تورتة تحمل شعار شركة “فلاي بغداد” وذلك احتفالا بوصول أول رحلة للشركة إلي القاهرة.

وأعرب رئيس شركة فلاي بغداد عن سعادته بهذه المناسبة، وتقدم بالشكر لكافة الجهات المعنية لتسهيل كافة إجراءات وصول أول رحلة إلي القاهرة، مؤكدا أن الشركة تعمل علي زيادة الرحلات إلي 4 رحلات أسبوعيا، وذلك خلال موسم الصيف المقبل.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا