حفل ثقافي وفني بالمغرب بمناسبة الذكرى 76 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال

احتفالا بالذكرى 76 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال بالمملكة المغربية الشريفة، نظمت كل من المديرية الإقليمية للثقافة والمديرية الإقليمية للتعليم والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالحسيمة وبدعم من عمالة (محافظة) إقليم الحسيمة، حفلاً ثقافيًا وفنيًا.

وشهد الحفل مسابقة حول تاريخ المملكة المغربية الشريفة التي كانت بين خمس مؤسسات تعليمية : سيدي عابد – أنوال- الإعدادية الجديدة – العرفان – عمر بن الخطاب، بمقر فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالحسيمة بعد التنسيق بين إدارة الفضاء وبين القسم التربوي بالمديرية الإقليمية للتعليم بالحسيمة .

وفازت مؤسسة الإعدادية الجديدة بالمرتبة الأولى، ومؤسسة عمر بن الخطاب المرتبة الثانية، ومؤسسة أنوال المرتبة الثالثة، تم تكريم الفائزين في هذا الحفل الرائع بالحضور الكبير جدا لكل من ممثلى عمالة إقليم (محافظة) الحسيمة، وشخصيات من الحسيمة، ومديرى المؤسسات التعليمية، ومنظمات المجتمع المدني، وتلاميذ المؤسسات التعليمية بالحسيمة.

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